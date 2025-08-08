OTT KPK Bergeser dari Sultra ke Sulsel, Siapa yang Disasar?
jpnn.com - Satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata melakukan operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi.
Setelah melakukan OTT di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Jakarta, tim lembaga antirasuah bergerak ke Sulawesi Selatan (Sulsel).
Perihal OTT ini dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
"Masih berlangsung di Sulawesi Selatan," kata Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (87/8/2025).
Namun, Asep belum menjelaskan siapa yang disasar tim KPK dalam OTT di Sulsel.
Dia mengatakan KPK masih menunggu hasil OTT di daerah tersebut.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa KPK telah menangkap tujuh orang dari OTT di Sultra dan Jakarta.
OTT KPK ternyata berlangsung di sejumlah lokasi. Setelah di Kendari, Sultra dan Jakarta, ada operasi juga di Sulawesi Selatan. Entah siapa yang disasar.
