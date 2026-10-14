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OTT KPK di BNPB, Adik Letjen TNI Suharyanto Tersangka Juga, Aset Kripto Disita

OTT KPK di BNPB, Adik Letjen TNI Suharyanto Tersangka Juga, Aset Kripto Disita
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Adik Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjadi salah satu tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB.

"Ya, terinformasi seperti itu," kata Setyo Budiyanto di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (114//10/2026).

Dia mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dugaan perbuatan melawan hukum, tanpa memandang latar belakang atau sosok yang bersangkutan.

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"Kami tidak melihatnya siapa dia. Ini kan, yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," terangnya.

Dia menjelaskan empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BNPB.

"Ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka," ujar Setyo.

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Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.

Namun, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Penyidik juga menjerat Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebagai salah satu tersangka hasil OTT KPK.

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