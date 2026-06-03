OTT KPK di Imipas Jakbar, KPK Buru Wamen Imipas Silmy Karim
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Pencarian ini berkaitan dengan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Imigrasi di Jakarta Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa tim terus berupaya menemukan yang bersangkutan. Budi meminta Silmy Karim yang sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi tersebut untuk bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan tertutup ini.
Dalam OTT yang digelar sejak Selasa (2/6) malam, KPK menangkap belasan orang termasuk Kepala Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Aman Abdullah. Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi pada proses pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.
Meski belum memastikan jumlah secara pasti, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa tim menyita uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah kendaraan berupa mobil dan motor, serta logam mulia emas.
Budi menambahkan bahwa masih dalam satu rangkaian OTT, tim saat ini sedang menuju Bali dan Jawa Barat untuk melakukan penindakan lanjutan yang juga berkaitan dengan proses keimigrasian. (tan/jpnn)
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KPK masih mencari Wamen Imipas Silmy Karim seusai OTT di Jakarta Barat. Belasan orang sudah diamankan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
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