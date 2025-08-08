OTT KPK di Sultra Ternyata soal Kasus Ini
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah itu di di Sulawesi Tenggara terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) pembangunan rumah sakit.
"Terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan rumah sakit," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
"Peningkatan kualitas atau status rumah sakit, seperti itu," lanjut Asep.
Dia menyebut KPK menerjunkan tiga tim terkait OTT tersebut, yakni di Jakarta; Kendari, Sultra; dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Tim KPK bahkan telah menahan tujuh orang melalui tim di Jakarta, dan Kendari.
Ketujuh orang yang terjaring OTT KPK itu berlatar belakang aparatur sipil negara dan swasta.
Saat ditanya mengenai penyelenggara negara turut ditangkap atau tidak dalam OTT tersebut, dia memastikan ada.
"Pasti ada, karena ini kan konsepnya penyuapan, ya, dari swasta ke penyelenggara negara," kata dia.
Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa OTT KPK di Sultra, Jakarta, dan lanjut ke Sulsel terkait dengan kasus dugaan korupsi ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Info Penting dari KPK Kasus Kuota Haji Khusus, Siapa nih yang Berdebar-debar?
- Heboh OTT KPK di Sultra, Nasdem: Jangan Cari-Cari Kesalahan
- OTT KPK Bergeser dari Sultra ke Sulsel, Siapa yang Disasar?
- Mahasiswa Desak KPK Usut Aktivitas Tambang PT WKM di Halmahera Timur
- Aliansi BEM DKJ Minta KPK Usut Dugaan Tambang Ilegal di Halmahera Timur
- Usut Dugaan Korupsi di Bank BUMN, Kejati Sumsel Sita Uang Rp 506 M