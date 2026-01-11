OTT KPK: Inilah Identitas 5 Tersangka Kasus Suap Pemeriksaan Pajak
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
Mereka ditetapkan sebegai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT).
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Minggu (11/1).
Asep Guntur Rahayu menyebutkan inisial 5 tersangka, yakni:
1.DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut
2. AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut
3. ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakut
4. ABD selaku konsultan pajak
Berikut ini identitas 5 tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak yang sebelumnya terkena OTT KPK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Logam Mulia Ikut Disita
- Anak Buah Menkeu Purbaya di DJP Kena OTT KPK, Begini Kasusnya
- KPK OTT Pegawai Pajak di Jakut, Sita Ratusan Juta Rupiah & Valuta Asing
- KPK Gelar OTT, Tangkap Oknum Pegawai Pajak di Jakut
- KPK OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan, Siapa?
- 3 Jaksa yang Terseret Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara Diperiksa KPK