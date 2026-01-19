OTT KPK: Wali Kota Madiun Maidi dan 14 Orang Diamankan, Bukti Uang Ratusan Juta
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan penindakan dan mengamankan 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1). Sembilan orang di antaranya terjaring operasi tangkap tangan (OTT), termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kegiatan tersebut.
“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Budi Prasetyo.
Ia menambahkan para pihak yang diamankan langsung dilakukan pemeriksaan.
“Selanjutnya sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," kata Budi.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai. “Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” jelas Budi.
Menurut keterangan Juru Bicara KPK, operasi tangkap tangan ini diduga kuat terkait dengan praktik pungutan liar dalam pengurusan proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” pungkas Budi Prasetyo. (tan/jpnn)
KPK amankan Wali Kota Madiun dan 14 orang lainnya dalam OTT. Diduga terkait fee proyek dan dana CSR, barang bukti uang ratusan juta diamankan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Dalami Pembelian Mobil Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto dari Dugaan Hasil Pemerasan
- Noel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp3,3 Miliar dan Motor Ducati
- KPK Duga Eks Sekjen Kemenaker Tampung Uang Pemerasan Rp 12 M di Rekening Kerabat
- KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Kuota Haji kepada Elite PWNU DKI
- KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak PT Wanatiara, Bidik Direksi dan Pejabat DJP Pusat
- Bos HS Muhammad Suryo Bangun Masjid Senilai Rp 1 Miliar di Lampung Timur