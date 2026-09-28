Otto Hasibuan: Advokat Profesi Mulia, Harus Berpegang Teguh Prinsip Kehormatan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan mengatakan advokat akan mengghadapi berbagai pergumulan batin saat mulai menjalankan profesinya setelah dilantik.

"Suatu saat nanti anda akan mengalami suatu konflik batin, pergumulan di dalam profesi yang harus anda putuskan di dalam anda bekerja," kata Otto di Jakarta, Minggu, (27/9).

Prof Otto menyampaikan hal itu saat memberikan pembekalan kepada para calon advokat dalam PKPA Angkatan XXIX DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar)-Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).

"Ibaratnya kalau anda keluar rumah sebagai advokat, maka selalu akan menghadapi beberapa hal. Anda melangkah dan keluar dari rumah, di kiri sudah ada madu di kanan ada racun," ucapnya.

Menurut Otto, advokat tinggal mau memilih apa. Setiap orang boleh memilih sesuai pilihannya karena memilih dan menentukan pilihan merupakan hak.

"Pilihan itu adalah kehendak bebas, enggak ada masalah untuk itu, kehendak bebas, free will. Anda bebas menentukan kehendak Anda," ujarnya.

Untuk menentukan pilihan tersebut tentunya akan menimbulkan pergumulan batin dalam diri advokat. Terlebih lagi, untuk menentukan pilihan ini penuh godaan, tantangan, dan bujukan.

Namun dia mengingatkan, advokat merupakan profesi yang mulia atau terhormat (officium nobile).