Otto Hasibuan Minta Advokat yang Baru Dilantik Tidak Mengkhianati Klien

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Peradi Prof Otto Hasibuan menekankan pelajaran nomor pertama bagi seorang yang mulai berkiprah atau menjalankan profesi advokat.

"Lesson number one, pelajaran yang pertama bagi seorang advokat, jangan sekali-sekali mengkhianati klienmu. Jangan mengkhianati pencari keadilan," ujarnya seusai melantik 639 advokat baru di Jakarta, Sabtu, (11/10).

Dia mengatakan klien atau masyarakat pencari keadilan itu telah memberikan kepercayaan kepada advokat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni membela kepentingan hukumnya.

"Bayangkan, kita sudah dibayar, hanya dengan selembar surat kuasa, kita diberikan kepercayaan, tapi kita khianati dia. Itu kan sangat tidak baik. Nah, itu paling menendasar," kata dia.

Menurut Otto, menipu dan tidak melayani atau memberikan pelayanan hukum yang terbaik atau first class kepada klien, termasuk saat memberikan probono sekalipun, itu juga masuk kategori mengkhianati klien.

Dia juga mengingatkan bahwa jangan bercita-cita menjadi advokat karena ingin kaya, terkenal, dan berbagai motivasi lainnya selain menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

"Jangan berpikir menjadi advokat supaya kaya. Walaupun kaya itu sangat perlu," ucapnya.

Dia menegaskan, kaya itu akan datang dengan sendirinya jika advokat memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada kliennya serta terus meningkatkan keahliannya di berbagai bidang.