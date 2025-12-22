Otto Hasibuan Terus Perjuangkan Single Bar di Momen HUT Peradi

jpnn.com, JAKARTA - Peradi merayakan ulang tahun ke-21. Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menyebut angka 21 ini tidak ada lawan.

"Kalau di dalam permainan kartu itu sama dengan Blackjack, 21 equal dengan 11. Itu seng ada lawan ke-21. Enggak ada yang bisa lawan itu," kata Otto dalam perayaan HUT ke-21 Peradi di Peradi Tower, Jakarta, Minggu (22/12).

Dia mengharapkan itu sebagai filosofi bahwa tidak ada yang bisa melawan Peradi di tengah banyaknya organisasi advokat yang menyerobot kewenangan Peradi.

Menurut Otto, perayaan HUT ke-21 ini penuh kemewahan yang sederhana karena hati para pengurus dan anggota Peradi berbunga-bunga, semua penuh kemewahan.

"Wajah-wajahnya penuh kemewahan semua saya lihat ini. Saat saya masuk, enggak ada yang murung. Semuanya berbinar-binar," ujarnya.

Sedangkan sederhana, yakni hanya potong kue dan tumpeng serta makan ala kadarnya. Perayaan ini tidak harus dengan acara yang mewah.

"Ternyata merayakan sesuatu yang kita senangi tidak harus dengan mewah-mewah, yang begitu-begitu ya pakai kembang api dan sebagainya," ujar Otto.

Ulang tahun juga menjadi momen kontemplasi bagaimana Peradi berdiri sampai dengan menjalankan kiprahnya selama 21 tahun.