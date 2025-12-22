Otto Hasibuan Terus Perjuangkan Single Bar di Momen HUT Peradi
jpnn.com, JAKARTA - Peradi merayakan ulang tahun ke-21. Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menyebut angka 21 ini tidak ada lawan.
"Kalau di dalam permainan kartu itu sama dengan Blackjack, 21 equal dengan 11. Itu seng ada lawan ke-21. Enggak ada yang bisa lawan itu," kata Otto dalam perayaan HUT ke-21 Peradi di Peradi Tower, Jakarta, Minggu (22/12).
Dia mengharapkan itu sebagai filosofi bahwa tidak ada yang bisa melawan Peradi di tengah banyaknya organisasi advokat yang menyerobot kewenangan Peradi.
Menurut Otto, perayaan HUT ke-21 ini penuh kemewahan yang sederhana karena hati para pengurus dan anggota Peradi berbunga-bunga, semua penuh kemewahan.
"Wajah-wajahnya penuh kemewahan semua saya lihat ini. Saat saya masuk, enggak ada yang murung. Semuanya berbinar-binar," ujarnya.
Sedangkan sederhana, yakni hanya potong kue dan tumpeng serta makan ala kadarnya. Perayaan ini tidak harus dengan acara yang mewah.
"Ternyata merayakan sesuatu yang kita senangi tidak harus dengan mewah-mewah, yang begitu-begitu ya pakai kembang api dan sebagainya," ujar Otto.
Ulang tahun juga menjadi momen kontemplasi bagaimana Peradi berdiri sampai dengan menjalankan kiprahnya selama 21 tahun.
DPN Peradi menggelar perayaan HUT ke-21 yang dipimpin langsung oleh Otto Hasibuan.
