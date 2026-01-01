Otto Hasibuan Ungkap Kunci Sukses Jadi Advokat

Otto Hasibuan bersama jakaran pengurus Peradi dalam acara pelantikan advokat se-Jateng. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Peradi Prof Otto Hasibuan membagikan kunci rahasia untuk menjadi advokat yang sukses

"Resep utama advokat itu harus pintar dan harus jujur," kata Otto saat memberikan pembekalan kepada 411 advokat baru se-Jawa Tengah di Unissula, Semarang, secara hybrid pada Sabtu, (11/4).

Terkait itu, lanjut Otto, Peradi terus meningkatkan mutu dan profesionalisme advokat melalui berbagai program berkelanjutan.

"Sebab kalau kalian tidak pintar, tidak jujur, tidak ditingkatkan kualitasnya, yang korban itu adalah klien Anda, yaitu masyarakat pencari keadilan," ujarnya.

Dia mengatakan ini menjadi bekal yang harus dipegang dalam menjalankan profesi sebagai advokat.

"Kejujuran adalah lesson number one.
Sebagai seorang advokat, menjunjung tinggi etika, jujur kepada hukum, jujur kepada klien," ucapnya.

Dia juga menegaskan bahwa single bar adalah keniscayaan karena UU Advokat menyatakan demikian.

Peradi merupakan satu-satunya wadah tunggal (single bar) yang menjalankan 8 kewenangan negara, di antaranya PKPA dan mengangkat advokat.

