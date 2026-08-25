menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Otto Media dan Slickorps Bahas Pengembangan AI serta Fintech di Asia Tenggara

Otto Media dan Slickorps Bahas Pengembangan AI serta Fintech di Asia Tenggara

Otto Media dan Slickorps Bahas Pengembangan AI serta Fintech di Asia Tenggara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Otto Media Singapura dan Slickorps bahas AI, fintech, serta peluang pengembangan ekosistem digital. Foto: Otto Media

jpnn.com, JAKARTA - Tim Otto Media Singapura, mitra platform perdagangan multi-aset global Slickorps, mengunjungi pusat teknologi Slickorps di New York.

Kunjungan tersebut menjadi ajang pertukaran mengenai penerapan kecerdasan buatan (AI), infrastruktur teknologi finansial (fintech), dan pengembangan ekosistem digital di Asia Tenggara.

Pertemuan tersebut didukung tim teknologi Slickorps Ventures yang menangani pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk Slickorps. Entitas tersebut mengembangkan kapabilitas di bidang teknologi finansial, sistem perdagangan, serta layanan digital.

Baca Juga:

CEO Slickorps Ventures Amir Tayler, dan Chief Operating Officer (COO) Miller Acosta, hadir dalam pertemuan tersebut.

Sementara Otto Media Singapura diwakili Sekretaris Umum Jonathan Lee Ming Xuan dan Chief Legal & Compliance Officer Marcus Tan Zhi Heng.

Dalam diskusi, Amir Tayler memaparkan pengembangan kapabilitas Slickorps untuk melayani pasar global, termasuk riset penerapan AI dan pembangunan infrastruktur fintech.

Baca Juga:

Menurut dia, pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi perlu mempertimbangkan inovasi sekaligus kemampuan layanan lokal dan kepatuhan terhadap regulasi.

Amir mengatakan Slickorps membuka peluang kerja sama dengan mitra ekosistem untuk mengeksplorasi penerapan AI dalam berbagai layanan keuangan.

Otto Media Singapura dan Slickorps bahas AI, fintech, serta peluang pengembangan ekosistem digital.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI