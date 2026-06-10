Otto Media Grup & Sadewi Essential Care Perkuat Kolaborasi Brand hingga Rantai Pasok

jpnn.com, JAKARTA - PT Otto Media Grup bersama Sadewi Essential Care memperkuat kolaborasi strategis melalui penyelenggaraan Matchmaking Summit 2026.

Kegiatan tersebut mempertemukan kreator konten, Key Opinion Leader (KOL) lokal Indonesia, perwakilan brand, serta mitra rantai pasok untuk membahas peluang kolaborasi di bidang pemasaran digital, ekonomi kreator, dan pengembangan bisnis.

Dalam forum itu, Otto Media Grup memaparkan arah pengembangan bisnis perusahaan di industri media generasi baru. Sejumlah topik yang dibahas meliputi perkembangan ekonomi kreator di Asia Tenggara, optimalisasi sistem Multi-Channel Network (MCN), hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam produksi konten dan strategi pemasaran.

Otto Media menilai teknologi AI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi konten, mendukung monetisasi kreator, serta membantu brand menjalankan strategi pemasaran yang lebih terukur.

Sementara itu, Sadewi Essential Care memperkenalkan portofolio produk parfum miliknya kepada para peserta. Perusahaan juga memaparkan konsep desain produk serta strategi penggunaan parfum yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dalam berbagai aktivitas.

Sesi tersebut turut menjadi ruang diskusi mengenai tren industri wewangian, pengelolaan brand, positioning produk, hingga perubahan preferensi konsumen.

Baca Juga: Otto Media Bangun Sistem Pertumbuhan Baru di Singapura dan Indonesia

Selain mengikuti sesi diskusi, peserta juga berkesempatan mengunjungi pusat produksi konten live streaming milik Otto Media. Dalam kunjungan tersebut, peserta melihat secara langsung proses operasional live commerce yang dijalankan tim TikTok Live perusahaan.

Mulai dari perencanaan konten, presentasi produk, interaksi host dengan audiens, hingga proses konversi penjualan secara real time diperlihatkan kepada para peserta.