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Otto Media Hubungkan 11 Brand dengan 100 Lebih Kreator Konten

Otto Media Hubungkan 11 Brand dengan 100 Lebih Kreator Konten
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Otto Media mempertemukan 11 brand dan lebih dari 100 kreator untuk membuka peluang kolaborasi. Foto: Otto Media

jpnn.com, JAKARTA - PT Otto Media Grup memperkuat kolaborasi antara brand dan kreator konten melalui kegiatan offline Beauty & Fashion Brand Matchmaking.

Acara tersebut mempertemukan pelaku industri kecantikan, perawatan kulit, parfum, fesyen, aksesori, alas kaki, tas, hingga produk kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan ini diikuti 11 brand, yakni Majika, Wondermis, FFAR, dr. Schatz, Shirayuri, Stypro, Spar.co, Cranberry, House of Ease, Miniso, dan Bostanten.

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Kehadiran berbagai kategori produk tersebut memberikan kesempatan bagi kreator untuk mengenal produk sekaligus menjajaki peluang kerja sama konten.

Lebih dari 100 kreator konten turut hadir dalam kegiatan tersebut. Otto Media tidak hanya menggunakan jumlah pengikut dan profil digital sebagai pertimbangan, tetapi juga mempertemukan brand dan kreator secara langsung untuk melihat kesesuaian karakter, gaya komunikasi, audiens, dan potensi kerja sama.

Perwakilan TikTok, Shelvi Septyani, juga hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya memperkuat hubungan antara platform digital, brand, dan kreator seiring meningkatnya peran konten video pendek serta siaran langsung dalam memengaruhi perilaku konsumen.

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Selain sesi pertemuan bisnis, kegiatan tersebut menghadirkan kreator Ainun Fitriani Putri dan Unii Rose Fashion sebagai narasumber.

Keduanya berbagi pengalaman mengenai pembangunan identitas kreator, strategi komunikasi konten, pemahaman karakter audiens, serta cara membangun kerja sama yang bernilai dengan brand.

Otto Media mempertemukan 11 brand dan lebih dari 100 kreator untuk membuka peluang kolaborasi.

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