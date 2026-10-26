OttoDigital Sediakan Aplikasi Kasir Sesuai Karakteristik Industri

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia solusi digital di Indonesia, OttoDigital menyediakan HelloBill sebagai solusi aplikasi kasir yang bisa mendukung kebutuhan bisnis di berbagai industri, mulai dari Food and Beverages (F&B), Retail, hingga Service.

Chief Revenue Officer OttoDigital Grace Sunarjo mengatakan setiap industri memiliki alur transaksi dan kebutuhan operasional yang berbeda, sehingga penggunaan aplikasi kasir perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bisnis.

Pada industri F&B misalnya, aplikasi kasir perlu mendukung alur transaksi yang terhubung dengan proses di area dapur untuk memastikan pesanan dapat diproses dengan tepat.

Sementara pada bisnis retail, kebutuhan lebih berfokus pada pengelolaan stok dan inventori seiring dengan beragamnya produk yang ditawarkan.

Adapun pada bisnis jasa, aplikasi kasir juga perlu mendukung operasional yang lebih spesifik, seperti pengelolaan komisi bagi tenaga kerja atau mitra yang terlibat.

“Yang dibutuhkan pelaku bisnis bukan hanya fitur yang banyak, tetapi seberapa relevan fitur tersebut dengan operasional bisnis. Pemilihan aplikasi kasir yang sesuai dengan karakteristik industri dan operasional dapat mendukung efisiensi serta menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang,” ujar Grace.

Pada bisnis F&B, pengelolaan stok bahan baku menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga kelancaran operasional.

Melalui fitur pengelolaan bahan baku yang terintegrasi dengan transaksi penjualan, HelloBill dapat secara otomatis mengurangi stok sesuai komposisi bahan yang digunakan setiap menu.