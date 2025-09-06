Ousmane Dembele Cedera, PSG Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Ousmane Dembele dilaporkan mengalami cedera otot hamstring serius selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Prancis melawan Ukraina.

Cedera ini membuat Paris Saint-Germain kecewa.

Berdasar laporan jurnalis Prancis yang dikutip Fabrizio Romano pada Sabtu, cedera ini membuat Dembele berpotensi absen hingga enam pekan, dan menjadi pukulan telak bagi PSG menjelang dimulainya Liga Champions musim 2025/26.

Baca Juga: Ousmane Dembele Jadi Pemain Terbaik Liga Champions

Penyerang berusia 28 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua laga yang berlangsung di Stadion Municipal Wroclaw, Polandia, pada Sabtu dini dari WIB.

Prancis berhasil menang 2-0 berkat gol dari Michael Olise dan Kylian Mbappe, tetapi kegembiraan itu pudar ketika Dembele terpaksa ditarik keluar pada menit ke-81.

Dia terlihat pincang memegang bagian belakang paha kanannya, menandakan masalah hamstring yang baru.

Berdasarkan laporan ESPN, Dembele sebelumnya sudah mengalami ketidaknyamanan otot di paha kiri saat membela PSG melawan Toulouse pekan lalu, yang membuatnya melewatkan sesi latihan awal bersama timnas.

Meski Dembele sempat pulih dan dimainkan, cedera baru ini memaksa tim medis Prancis melepasnya dari skuad untuk laga berikutnya melawan Islandia pada Rabu (10/9).