Ousmane Dembele Resmi Jadi Pemain Terbaik FIFA 2025, Jejak Zidane Terulang

jpnn.com - Ousmane Dembele menutup tahun 2025 dengan pencapaian tertinggi dalam kariernya. Winger Paris Saint-Germain itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik FIFA 2025.

Dalam acara FIFA Celebration Dinner yang digelar di Doha, Qatar, Rabu (17/12/2025) dini hari WIB, Dembele unggul perolehan suara dari dua nama besar lain, yakni penyerang Real Madrid Kylian Mbappe serta talenta muda Barcelona, Lamine Yamal.

Keberhasilan ini makin menegaskan dominasi Dembele di level individual sepanjang kalender 2025.

Kawinkan Ballon d’Or dan FIFA Player of The Year

Gelar Pemain Terbaik FIFA melengkapi koleksi trofi Dembele setelah sebelumnya lebih dahulu menggenggam Ballon d’Or pada September lalu.

Kesuksesan Dembele tak bisa dilepaskan dari performanya bersama PSG pada musim lalu.

Di bawah arahan Luis Enrique, Les Parisiens tampil luar biasa dengan menyapu bersih empat gelar juara, termasuk trofi Liga Champions yang selama ini menjadi ambisi utama klub asal Prancis tersebut.

Secara statistik, kontribusi Dembele juga terbilang mencolok. Mantan pemain Barcelona itu mencatatkan 35 gol dan 16 asis dari total 53 pertandingan di semua kompetisi.

Ikuti Jejak Zinedine Zidane

Dengan penghargaan ini, Dembele menorehkan sejarah sebagai pemain Prancis kedua yang mampu meraih gelar Pemain Terbaik FIFA.