Out Of Space Tayang Execlusif di Klik Film  

jpnn.com, JAKARTA - Color Out of Space, sebuah film adaptasi dari novel H.P. Lovecraft berjudul sama yang terbit pada tahun 1927 silam, hadir di Klik Film. Film bergenre horor ini dibintangi oleh Nicolas Cage dan Tommy Chong.

Film yang disutradarai Richard Stanley ini menerima ulasan positif dari para kritikus dunia perfilman setelah pemutarannya di Toronto International Film Festival.

Nicholas Cage yang memerankan tokoh Nathan Gardner mengungkapkan, Color Out of Space menggabungkan sebuah drama keluarga dengan beberapa hal yang cukup mengerikan dalam genre horor. “Dua genre ini sangat saya sukai, karena adanya perbedaan serta ‘tabrakan’ antara masing-masing genre,” kata Cage.

Cage juga mengatakan, sejumlah produser pernah menanyakan genre kesukaannya. Aktor yang pernah meraih Oscar ini pun menjawab bahwa ia menyukai orang biasa dan dari sanalah tawaran untuk bermain di Color Out of Space datang. “Mereka mengatakan jika saya mencintai orang biasa, kami memiliki naskah untuk Anda,” ujar Cage.

Film horor sci-fi yang tayang pada bulan Februari 2020 di aplikasi Klik Film ini bercerita mengenai adanya meteorit mendarat di halaman rumah keluarga Gardner. Inilah yang kemudian membawa kisah menegangkan, hingga konsekuensi yang dihadapi oleh para tokoh di Color Out of Space.

Selain film Out Of Space, di penghujung Februari ini, klik film juga akan menghadirkan film-film luar negeri seperti Love Again, yang menceritakan tentang Hyun-woo menikmati kebebasannya setelah bercerai. Ia pun takut kembali dalam rutinitas kehidupan pernikahannya. Ada juga film Finding Steve McQueen yang diangkat dari kisah nyata, tentang perampokan uang dari dana rahasia Presiden Richard Nixon.

Klik Film juga menghadirkan film yang diangkat dari kisah nyata berjudul The Corrupted. Film ini menceritakan tentang Liam, mantan narapidana yang berusaha memenangkan kembali cinta dan kepercayaan keluarganya. Purge of Kingdoms film Parodi Game Of Thrones juga ikut hadir.

Selain itu, ada juga Joao, The Maestro yang bercerita tentang seorang anak dengan masalah kesehatan yang serius. Tetapi suatu hari, piano mengubah hidupnya. Film Korea Ghost Walk yang bercerita tentang Hye-jung yang mendapatkan dirinya telah menjadi hantu dan mencoba untuk menghindari bahaya.