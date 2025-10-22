OVO Finansial dan AFPI Perkuat Akses Pembiayaan Digital UMKM

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terus memperkuat komitmen dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satunya melalui kegiatan Kolaborasi AFPI Bersama OVO Finansial: Teras Perwira Spesial Bulan Inklusi Keuangan bertema “Modal Pintar, Usaha Lancar: Edukasi dan Manfaat Pinjaman untuk Mitra UMKM Grab.”

Kegiatan ini merupakan bagian dari momentum Bulan Inklusi Keuangan 2025 yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas literasi keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang legal.

Program tersebut menyasar pelaku UMKM, terutama mitra Grab, agar dapat memanfaatkan akses pembiayaan digital secara bijak dan berkelanjutan.

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II Kantor OJK Jawa Barat, Indra Salfian, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan akses pembiayaan yang inklusif.

Menurutnya, OJK berkomitmen menjaga ekosistem pinjaman daring yang sehat dengan pengawasan ketat terhadap penyelenggara pinjol resmi serta penindakan terhadap pinjol ilegal.

“Dengan begitu, pembiayaan digital benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia, menambahkan bahwa AFPI terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat terkait pinjaman daring.