OVO Finansial Dukung Mitra Pengemudi Grab Lewat Akses Pendanaan Fleksibel

jpnn.com, JAKARTA - Dalam semangat memperingati Hari Pahlawan, PT Indonusa Bara Sejahtera melalui OVO Finansial menyalurkan pendanaan bagi mitra pengemudi Grab lewat program GrabModal Narik.

Layanan ini merupakan bagian dari inisiatif GrabModal yang dirancang untuk memberikan solusi finansial bagi para pengemudi sebagai pahlawan masa kini di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Direktur Utama OVO Finansial, Riady Nata, menjelaskan bahwa GrabModal Narik bukan sekadar fasilitas pinjaman, tetapi solusi keuangan yang cepat, aman, dan terpercaya.

“Kami memahami dinamika serta tantangan yang dihadapi mitra pengemudi Grab setiap harinya. Layanan ini dirancang agar mereka memiliki akses finansial yang responsif dengan proses yang mudah dan bunga yang transparan,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/11).

Melalui GrabModal Narik, mitra pengemudi dapat mengajukan pinjaman langsung dari aplikasi GrabDriver. Sistem cicilan dipotong otomatis dari pendapatan harian, sehingga tidak menambah beban keuangan.

Riady menambahkan, evaluasi kelayakan kredit dilakukan berdasarkan data transaksi dalam ekosistem Grab dan OVO Finansial, sehingga pinjaman lebih tepat sasaran dan risikonya lebih terukur.

“Keberhasilan pengembalian pinjaman mitra Grab bahkan berada di atas rata-rata pasar. Hal ini karena limit pinjaman disesuaikan dengan riwayat pendapatan dan perilaku transaksi, sehingga manajemen risikonya lebih sehat,” jelas Riady.

Dia juga menambahkan, fitur jeda bayar tersedia bagi mitra yang menghadapi kondisi darurat seperti sakit, force majeure, atau kebutuhan khusus saat Hari Raya.