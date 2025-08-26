OVO Nabung Tembus 1 Juta Pengguna, Rek-Wallet Jadi Tren Baru Inklusi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Pengguna alternatif fitur OVO Nabung by Superbank menembus lebih dari 1 juta hanya dalam dua bulan sejak diluncurkan.

Inovasi berbasis rekening dalam e-wallet atau rek-wallet ini dinilai menjadi tren baru yang mendorong kebiasaan menabung generasi muda sekaligus memperkuat inklusi keuangan digital di Indonesia.

Chief Operating Officer OVO, Eddie Martono, menjelaskan rek-wallet hadir untuk menjawab kebutuhan finansial generasi muda yang selama ini lebih banyak menggunakan e-wallet untuk belanja dan pembayaran.

Melalui OVO Nabung by Superbank, pengguna kini bisa menyimpan dana berbunga 5 persen per tahun dalam ekosistem digital yang sama.

Menurut Eddie, rek-wallet mengubah fungsi dompet digital yang sebelumnya hanya untuk pengeluaran menjadi sarana menabung dan menumbuhkan dana.

“Dengan begitu, e-wallet bukan hanya mengikuti kebiasaan pengguna, tetapi juga memperluas akses ke tabungan formal dan mendorong inklusi keuangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8).

Dia menambahkan, pencapaian 1 juta pengguna dalam waktu singkat membuktikan tingginya minat terhadap inovasi rek-wallet.

“Anak muda kini mencari solusi praktis, aman, sekaligus memberikan manfaat finansial. OVO Nabung by Superbank menawarkan semua itu dalam satu aplikasi,” kata Eddie.