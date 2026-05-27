OWL Eyewear Indonesia Berbagi Kacamata
jpnn.com - JAKARTA - OWL Eyewear Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menggelar Give Your Vision a Second Life.
Kegiatan ini digelar dengan latar belakang bahwa setiap manusia berhak melihat dunia dengan jelas.
Program ini mengajak masyarakat untuk memberikan kehidupan kedua bagi kacamata lama yang masih layak pakai.
OWL menyerahkan donasi kacamata, kepada anak-anak panti asuhan, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mata sejak dini.
“Kami percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk melihat dunia dengan lebih jelas," kata Head of Retail & Brand Marketing OWL Eyewear Indonesia, Rachel Silitonga, Rabu (27/5).
Dia menjelaskan, melalui program ini, pihaknya ingin mengajak masyarakat berbagi lewat hal sederhana yang mungkin sudah tidak digunakan.
"Mungkin itu sudah tidak terpakai, tetapi sangat berarti bagi orang lain,” ujarnya.
Donasi dapat dilakukan di seluruh store OWL Eyewear Indonesia, dengan penyaluran yang transparan dan terpercaya.
