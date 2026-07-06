Oxford United tak Ikut Piala Presiden 2026, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

jpnn.com - JAKARTA - Oxford United tidak ikut serta dalam Piala Presiden 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan kenapa Oxford United tidak ambil bagian, setelah sebelumnya klub yang kini bermain di kasta ketiga sepak bola Inggris itu menjadi peserta musim lalu.

‎"Memang, kan, Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kami juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini, ya sebagai tontonan yang menariklah," kata Erick Thohir yang merupakan pemilik Oxford United itu, pada jumpa pers Piala Presiden 2026 di SCTV Tower, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Pada musim lalu, Oxford United yang diperkuat dua pemain Timnas Indonesia Ole Romeny dan Marselino Ferdinan, menjadi dua klub asing pertama bersama Port FC dari Thailand yang mengikuti turnamen pramusim ini.

Laju Oxford United di Piala Presiden 2025 pun sampai ke babak final, namun mereka gagal menjadi juara setelah dikalahkan Port FC yang dihuni Asnawi Mangkualam dengan skor 1-2.

Sementara itu, jumlah peserta Piala Presiden 2026 naik menjadi delapan, setelah sebelumnya hanya diikuti enam klub.

Dari delapan klub ini, lima di antaranya adalah klub Indonesia, yaitu Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC.

Klub Thailand Port FC tetap turut serta, sementara pengganti Oxford United ialah Tampines Rovers dari Singapura dan DPMM FC asal Brunei Darussalam.

‎"‎Nah, ini kesempatan, saya rasa, semua klub yang ada di Indonesia, selain mereka bersaing dengan sejarahnya, dan juga mempersiapkan untuk sampai di titik mana, mereka juga bisa untuk coba bertanding dengan klub-klub dari luar negeri seperti Port FC yang kemarin juara," ucap Erick Thohir.