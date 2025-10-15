Ozan Si Bocah Bersuara Terompet dari Pesantren, Dunia Heboh
jpnn.com - JAGAT maya diramaikan dengan video anak laki-laki yang menirukan suara terompet hanya dengan mulutnya.
Suara terompet yang viral itu milik seorang bocah laki-laki berusia sepuluh tahun asal Jawa Barat. Namanya adalah Rahmat Fauzan, siswa kelas 4 SD di Pondok Pesantren Al Basyariah, Kota Bandung.
Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung
Dalam video berdurasi singkat yang viral di media sosial, Fauzan tampak duduk sambil memeragakan bunyi 'terompet' yang sangat mirip dengan aslinya, nyaring, teratur, dan menghibur.
Aksi spontan itu awalnya hanya candaan bersama rekan-rekannya. Namun, kini suaranya menggema ke mana-mana.
Saking viralnya, video tersebut telah diunggah ulang oleh beberapa akun klub besar dunia seperti Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Juventus, dan Atletico Madrid, pun akun resmi Premier League.
JPNN berkesempatan menemui Fauzan di sela kegiatannya, Selasa (13/10).
Di aula masjid, dia terlihat kikuk, tetapi ramah. Suaranya kecil, khas anak pesantren yang santun. Sesekali ia tersenyum malu.
Begini kisah Rahmat Fauzan, bocah laki-laki yang suara terompetnya menggema ke penjuru dunia.
