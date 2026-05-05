P2G Desak Perppu Rekrutmen Guru PNS, Alihkan P3K PW jadi PPPK

jpnn.com - JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menerbitkan Perppu rekrutmen guru PNS.

Pemerintah pusat dan daerah juga diminta segera mengalihkan seluruh PPPK paruh waktu (P3K PW) ke PPPK.

Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto seharusnya bisa melakukan restrukturisasi dan pengalihan tata kelola guru ke pemerintah pusat.

"P2G mendorong Presiden Prabowo membuka kembali seleksi penerimaan CPNS Guru yang sudah berhenti lebih dari enam tahun, dan kami meminta pemerintah menghentikan rekrutmen Guru P3K," ujar Iman.

Menurutnya, P2G sangat mendukung rencana Kemdikdasmen merekrut 400 ribu guru PNS, guna memenuhi kebutuhan dan pemerataan distribusi guru secara nasional.

Pemerintah sudah melarang sekolah dan Pemda merekrut guru honorer/non-ASN, tetapi pemerintah tidak kunjung merekrut guru PNS untuk memenuhi kebutuhan riil guru di sekolah/madrasah.

"Lantas siapa yang akan mengajar anak-anak di kelas?" kata Iman.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo bisa mengeluarkan Perppu Rekrutmen Guru PNS sebagai payung hukum peralihan rekrutmen guru semula oleh Pemda, diganti pemerintah pusat.