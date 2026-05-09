P2G: Korupsi Chromebook Tragedi yang Merusak Moral Pendidik

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan pernyataan keras terkait pengusutan kasus korupsi pengadaan Chromebook yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Khairi menegaskan bahwa skandal ini bukan sekadar persoalan kerugian finansial negara, melainkan sebuah "tragedi pendidikan" yang memukul telak moral para guru di seluruh Indonesia.

Iman mengungkapkan betapa ironisnya kebijakan pengadaan laptop ini jika disandingkan dengan realitas di lapangan, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Di saat ribuan sekolah masih mengalami kerusakan fisik yang berat dan guru-guru honorer berjuang bertahan hidup dengan upah rendah, pemerintah justru menggelontorkan triliunan rupiah untuk perangkat yang seringkali tidak bisa digunakan.

“Kok jadi ceritanya berubah gitu kan? Kok penderitaan kami di 2020, 2021, 2023 kami tuh dirugikan, publik tuh kok enggak tahu? Sekarang kok jadi playing victim dan lain sebagainya. Beli laptop ngapain? Kita butuh gaji gitu kan,” ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia.

Iman memaparkan bahwa alih-alih memudahkan tugas guru, ekosistem digital yang dipaksakan ini justru menciptakan "beban digital" baru.

Guru-guru kini dituntut menghabiskan energi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengejar "centang hijau" sebagai indikator kinerja, yang seringkali tidak berkorelasi dengan kualitas belajar mengajar di kelas.

P2G mencatat fenomena miris di mana profesi guru seolah digeser menjadi konten kreator atau bahkan "buzzer" kebijakan.