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P3NU Adukan Dugaan Aliran Dana Muktamar NU ke KPK, Gus Ipul Disorot

P3NU Adukan Dugaan Aliran Dana Muktamar NU ke KPK, Gus Ipul Disorot
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P3NU mengadukan dugaan aliran dana terkait Muktamar NU ke KPK dan meminta Saifullah Yusuf alias Gus Ipul diklarifikasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Perkumpulan Pemuda Peduli Nahdlatul Ulama (P3NU) mengadukan dugaan aliran dana muktamar NU dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Pelaksana muktamar Saifullah Yusuf alias Gus Ipul agar memberikan klarifikasi.

P3NU meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan perkara suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Permintaan itu disampaikan melalui pengaduan masyarakat kepada pimpinan KPK. P3NU mendorong penelusuran terhadap asal-usul dana, pihak penerima, mekanisme penyaluran, hingga peruntukannya.

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Ketua Umum P3NU Nur Sholah mengatakan, KPK perlu mempertimbangkan pemanggilan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Muktamar NU.

Gus Ipul diketahui menjabat sebagai Ketua Pelaksana Muktamar NU. P3NU menilai keterangannya dapat membantu menjelaskan mekanisme pembiayaan, struktur kepanitiaan, dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

"Kami meminta KPK menelusuri persoalan ini secara menyeluruh. Asal-usul, penerima, mekanisme penyaluran, dan peruntukan dana harus diperjelas berdasarkan fakta hukum," kata Nur Sholah di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (14/10).

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P3NU juga meminta KPK mengklarifikasi informasi mengenai sejumlah peserta Muktamar yang diduga mengembalikan uang kepada lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Nur Sholah, KPK perlu memastikan siapa pihak yang mengembalikan uang, berapa jumlahnya, dari mana sumbernya, dan apa alasan pengembalian tersebut.

P3NU mengadukan dugaan aliran dana terkait Muktamar NU ke KPK dan meminta Saifullah Yusuf alias Gus Ipul diklarifikasi.

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