PA Bandung Kabulkan Gugatan Perceraian Atalia Praratya Terhadap Ridwan Kamil
jpnn.com, BANDUNG - Biduk rumah tangga dua politisi, Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya resmi berakhir di meja hijau.
Hari ini atau Rabu (7/1/2026), Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung mengabulkan gugatan cerai anggota DPR RI Atalia Praratya terhadap suaminya, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Putusan dibacakan secara e-court atau elektronik dan salinan telah dikirimkan kepada penggugat dan tergugat.
Humas Pengadilan Agama Kota Bandung Ikhwan Sopyan mengatakan putusan perkara gugatan cerai Atalia terhadap suaminya sudah dibacakan secara elekronik.
Perkara gugatan telah melalui proses persidangan hingga dibacakan putusan.
"Perkara ini didaftarkan secara e-court atau elektronik, maka untuk pemeriksaan sampai putusannya melalui elektronik. Intinya gugatan yang diajukan oleh inisial AP kepada RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Namun, dibacakan secara elektronik, tidak bisa dipublikasikan secara umum," kata Ikhwan ditemui di PA Bandung.
Dia mengatakan yang berhak mengambil salinan putusan yaitu penggugat maupun tergugat dan tidak dapat dipublikasikan secara umum.
Ikhwan melanjutkan pemeriksaan sudah sesuai dengan undang-undang peradilan agama termasuk dilakukan secara tertutup karena perkara bersifat privat.
Pengadilan Agama Kota Bandung mengabulkan gugatan perceraian Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Resmi Bercerai dari Atalia, Ridwan Kamil Memohon Doa
- Sidang Putusan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Digelar Hari Ini
- 3 Berita Artis Terheboh: Curhat Atalia Menjelang Putusan Cerai, Ridwan Kamil Beri Penjelasan
- Menjelang Putusan Cerai, Atalia Praratya Sambangi Makam Eril dan Ungkap Kerinduan
- Di Ambang Perceraian dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya Curhat Begini
- 3 Berita Artis Terheboh: Atalia Mantap Bercerai, Andhara Early Ucap Terima kasih