PA3KN Badan Keahlian Setjen DPR Luncurkan Buku Pemberdayaan UMKM & Inovasi Segara

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian Setjen DPR RI terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan referensi kebijakan dan layanan keilmuan yang berbasis bukti.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Soft Launching Buku “Pemberdayaan UMKM dalam Mendorong UMKM Naik Kelas dan Berdaya Saing”, yang merupakan hasil kolaborasi strategis dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa (25/11/2025) di Tangerang Selatan.

Kolaborasi Riset: Menghadirkan Gambar Besar UMKM di Lapangan

Buku ini menjadi hasil nyata dari penelitian empiris yang melibatkan 51 kelompok mahasiswa UMC dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di empat wilayah: Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dengan pendekatan partisipatif, penelitian ini menangkap dinamika autentik UMKM—mulai dari legalitas usaha, tantangan produksi dan operasional, akses pasar, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Kepala Pusata A3KN, Dr. Furcony Putri Syakura, penerbitan buku ini menegaskan posisi PA3KN sebagai pusat analisis anggaran yang menghadirkan kajian substantif dan relevan.

“Buku ini disusun berdasarkan bukti lapangan yang autentik, memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika UMKM serta kebutuhan nyata mereka untuk naik kelas. Ini merupakan bentuk komitmen Kami dalam menyediakan analisis anggaran yang mendukung kebijakan pro-UMKM,” ujarnya.

Penguatan Sinergi Akademik dan Kontribusi Keilmuan bagi Penguatan Fungsi DPR

Rektor UMC, Arif Nurudin M.T, menyampaikan bahwa karya ini memperpanjang daftar kolaborasi produktif antara Badan Keahlian DPR dan UMC. Sinergi ini tidak hanya menghasilkan karya ilmiah, tetapi juga memperkuat hubungan kelembagaan yang strategis.