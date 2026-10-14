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PAAI Desak Komisi XI DPR RI Tuntaskan Isu Keadilan Pajak Agen Asuransi

PAAI Desak Komisi XI DPR RI Tuntaskan Isu Keadilan Pajak Agen Asuransi
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PAAI menggelar seminar bertema Dari Tantangan Menuju Peluang: Mendorong Pertumbuhan dan Kepercayaan di Industri Asuransi di The Icon Place, Jakarta Selatan. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) terus mengupayakan keadilan perpajakan bagi seluruh agen asuransi.

Founder sekaligus Ketua Bidang Pajak dan Investasi PAAI Henny Dondocambey mendesak Komisi XI DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi terkait keadilan pajak agen asuransi.

Dia meminta Komisi XI DPR RI segera membahas hal tersebut yang telah disampaikan bersama Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

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Henny menekankan bahwa persoalan perpajakan agen asuransi telah berlangsung selama dua tahun dan belum kunjung mendapat titik terang.

"Guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum perpajakan bagi agen asuransi Indonesia,” kata Henny di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dalam momentum satu dekade PAAI, organisasi ini memperjuangkan kepentingan agen melalui penyampaian aspirasi kepada Komisi XI DPR RI terkait persoalan ketidakadilan perpajakan.

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“Perjuangan ini akan terus kami lakukan sebagai wujud komitmen PAAI dalam melindungi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan anggota,” ujar Founder PAAI Wong Sandy Surya.

Sebelumnya diketahui, Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) telah menyampaikan aspirasi kepada Komisi XI DPR RI untuk mendorong Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum atas pemotongan pajak komisi agen asuransi.

PAAI mendesak Komisi XI DPR RI segera menindaklanjuti aspirasi terkait keadilan pajak agen asuransi.

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