PABPDSI: KDKMP Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi Bagi Masyarakat Desa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Fery Radiansyah mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa menjadi peluang untuk membangun ekosistem ekonomi baru di desa.

Hal itu diungkapkan Fery saat Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (4/8).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar besar mengonsolidasikan kekuatan desa melalui kolaborasi 10 organisasi desa tingkat nasional bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

“KDKMP harus menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar hidup, dikelola secara profesional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Fery.

Menurutnya, keberhasilan KDKMP tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.

Dia menilai dibutuhkan keterlibatan kepala desa, BPD, perangkat desa, pendamping, pelaku usaha lokal, tokoh masyarakat, serta seluruh organisasi yang bergerak dalam perjuangan desa.

Dalam konteks tersebut, Fery terus mendorong agar hubungan antarorganisasi desa tidak terjebak dalam kompetisi yang melemahkan.

“Perbedaan identitas dan kepentingan organisasi harus dapat dikelola menjadi energi kolektif untuk mengawal agenda besar desa,” ungkap dia.