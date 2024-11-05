Pabrik Baru AHM Rampung Tahun Ini, Fokus Produksi Motor Matik

jpnn.com, JAKARTA - Astra Honda Motor (AHM) mengumumkan bahwa fasilitas manufaktur yang berlokasi di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat diprediksi bakal rampung pada tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Direktur Eksekutif AHM Thomas Wijaya di Jakarta, Senin (9/2).

Dia mengungkapkan pabrik tersebut akan langsung beroperasi dam akan difokuska untuk memproduksi motor matik.

Baca Juga: Pembalap Muda Astra Honda Sapu Bersih Podium ARRC Buriram 2025

Sebab, kata dia, kebutuhan pasar di segmen skuter matik itu sangat meningkat.

“Kami akan memenuhi untuk di segmen skuter matik karena memang di Indonesia sekarang kontribusi pengguna motor metik atau skuter itu sudah sekitar 93 persen. Kami melihat untuk bisa memenuhi pasar, sehingga kami perlu membangun satu kapasitas produksi yang diharapkan mampu menjaga kesesuaian antara suplai dan kebutuhan pasar,” ungkap Thomas.

Selain pabrik, AHM bersiap menorehkan tonggak sejarah baru.

Baca Juga: Langkah Nyata Astra Honda Motor Menjaga Kelestarian Bekantan Kalimantan

Setelah 55 tahun hadir di pasar Indonesia, produsen sepeda motor Honda itu akan mencapai total produksi 100 juta unit pada tahun ini.

“Kami sudah 55 tahun di Indonesia dan bentuk harapannya di tahun ini kami akan memasuki di 100 juta," tuturnya.