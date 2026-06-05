Pabrik BYD Kebakaran, 2 Saksi Diperiksa, Bos PR Tidak Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Insiden kebakaran terjadi di area pembangunan pabrik PT. BYD Motor Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kebakaran pabrik PT BYD yang berlokasi di Desa Sawangan, Cipendeuy, Subang, terjadi pada Rabu (3/6) sekitar pukul 14.20 WIB.

Peristiwa yang sempat menghebohkan media sosial itu kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari lokasi proyek sempat terekam dalam sejumlah video dan beredar luas di berbagai platform digital.

Banyak warganet mengira kebakaran tersebut melanda fasilitas produksi utama milik produsen kendaraan listrik asal Tiongkok itu.

Namun, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerugian material.

Menurut dia, Polres Subang telah memeriksa dua orang saksi untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada Rabu (3/6) sekitar pukul 14.20 WIB.

“Dalam kejadian ini hanya kerugian material dan tidak ada korban jiwa,” kata Hendra, Kamis (4/6).