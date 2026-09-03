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Pabrik BYD Subang Resmi Beroperasi, Kapasitas Produksi 150 Ribu Unit per Tahun

Pabrik BYD Subang Resmi Beroperasi, Kapasitas Produksi 150 Ribu Unit per Tahun
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Peresmian BYD Indonesia Factory. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jpnn.com - BYD resmi membuka pabrik perakitan kendaraan energi baru di Subang Smartpolitan Industrial Park, Subang, Jawa Barat pada Kamis (3/9/2026).

Pabrik di area seluas 126 hektare itu memiliki kapasitas produksi hingga 150.000 unit per tahun dan diproyeksikan menjadi basis ekspor BYD ke kawasan Asia Tenggara.

Vice President of BYD Co Ltd sekaligus General Manager of BYD Asia Pacific Auto Sales Division Liu Xueliang mengatakan, pembangunan fasilitas produksi di Indonesia ini menjadi bagian panjang perjalanan panjang BYD dalam mengembangkan kendaraan energi baru.

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“Akhirnya kami bisa merealisasikan impian kami 30 tahun yang lalu,” ucapnya.

Pabrik tersebut dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp 16 triliun. Saat beroperasi penuh, diperkirakan mampu menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja.

“Untuk sementara pada tahap awal telah melibatkan lebih dari 5 ribu pekerja lokal,” ujarnya.

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Dia menyebut saat ini 100 persen produksi kendaraannya sudah dilakukan di Indonesia.

Liu menjelaskan, fasilitas BYD di Subang memiliki luas 126 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 150.000 unit per tahun.

Pabrik BYD Subang resmi beroperasi dengan kapasitas produksi 150 ribu unit pertahun dan mampu menyerap 5 ribu pekerja lokal.

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