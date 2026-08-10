Pabrik Honda Super-One di Jepang Disetop Sementara, Indonesia Terdampak?

jpnn.com, JAKARTA - Honda memutuskan memperpanjang penghentian operasi fasilitas produksinya, pascagempa besar yang melanda Jepang.

Honda menghentikan produksi di pabrik Yorii sejak 5 Agustus.

Fasilitas itu menjadi salah satu basis produksi sejumlah model yang dipasarkan di Australia, seperti Civic, Prelude, HR-V, dan ZR-V.

Dalam paparan keuangan terbarunya, Honda Global menyebut penghentian produksi akan berlangsung hingga pertengahan Agustus.

Dua pabrik utamanya setidaknya masih ditutup sampai 19 Agustus.

Kondisi itu berpotensi memengaruhi pasokan kendaraan Honda di beberapa negara Asia.

Pabrik Suzuka, misalnya, turut terdampak dan menjadi fasilitas yang memproduksi sejumlah model baru, termasuk mobil listrik Honda Super-One yang baru saja diumumkan harganya di Indonesia.

Honda Super-One untuk pasar Indonesia masih diimpor utuh (CBU) dari Jepang.