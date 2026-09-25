Pabrik Mainan di Tegal Bakal Buka Ribuan Lapangan Kerja, Ekonomi Daerah Siap Tancap Gas

jpnn.com, TEGAL - Mainan anak-anak, tenda, kostum, hingga dekorasi festival yang diproduksi di Kabupaten Tegal kini berpeluang semakin banyak menghiasi pasar internasional.

Hal ini seiring dengan diberikan persetujuan fasilitas kawasan berikat oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta kepada PT Playworks Industry Indonesia.

Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Tegal tersebut bergerak dalam produksi mainan anak-anak, tenda, kostum, dan dekorasi festival dengan pasar ekspor utama menuju Amerika Serikat.

Baca Juga: Bea Cukai Dukung Ekspor Perusahaan Ini Seusai Ditetapkan sebagai KB

"Persetujuan kawasan berikat ini menjadi salah satu bentuk dukungan Bea Cukai terhadap pengembangan industri berorientasi ekspor sekaligus mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di daerah," ungkap Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Bukan sekadar fasilitas baru, langkah PT Playworks Industry Indonesia menunjukkan adanya optimisme terhadap pertumbuhan industri manufaktur di Kabupaten Tegal.

Pada 2026, kapasitas produksi perusahaan tercatat mencapai sekitar 396 ribu pcs.

Baca Juga: Bea Cukai Sangatta Musnahkan BKC Ilegal Senilai Ratusan Juta Hasil Penindakan di 2025

Angka tersebut diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 2.112.000 pcs pada 2030.

Artinya, dalam kurun empat tahun, kapasitas produksi diproyeksikan meningkat lebih dari lima kali lipat.