Pabrik Obat Keras Ilegal di Bandung Digerebek Polisi, Potensi Produksi 250 Juta Butir Pil
jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek pabrik obat keras ilegal di Kompleks Pergudangan Bizpark, Jalan Raya Kopo, Minggu (18/10/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita bahan baku yang diperkiran mampu mencetak hingga 250 juta butir obat berbahaya, serta mengamankan lima orang tersangka.
Operasi pengungkapan kasus peredaran ilegal ini berawal dari penangkapan seorang pelaku di Kilometer 125 Tol Purbaleunyi pada Jumat sore sekitar pukul 18.00 WIB.
Saat itu, petugas mendapati tersangka tengah membawa 600.000 butir pil Hexymer siap edar yang dikemas rapi dalam kotak warna hijau menuju arah Jakarta.
Berdasarkan penangkapan pertama tersebut, penyidik Satresnarkoba Polrestabes Bandung langsung melakukan pengembangan intensif selama dua hari berturut-turut.
Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi dan menggerebek tiga titik lokasi (TKP) yang saling berdekatan di Kompleks Pergudangan BizPark, Kopo, Kota Bandung.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa penggerebekan di pergudangan Bizpark, menambah jumlah tersangka yang diamankan sebanyak empat orang, sehingga total tersangka menjadi lima orang.
Kelima tersangka itu berinisial P, R, MF, F, dan A.
Pabrik obat keras ilegal di Bandung digerebek. Polisi ungkap pabrik bisa memproduksi delapan juta butir dalam sehari.
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