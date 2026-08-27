Pabrik Olahan Jagung Asal Wonogiri Kantongi Fasilitas dari Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - PT Arena Agro Andalan, perusahaan pengolahan produk berbasis jagung di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (26/7).

Adanya fasilitas ini sejalan dengan rencana pengembangan perusahaan yang memiliki proyeksi nilai investasi mencapai Rp 1,2 triliun pada 2030.

PT Arena Agro Andalan adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan produk berbasis jagung, seperti pati jagung, glucose, dan corn grits beserta berbagai produk turunannya.

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Produk-produk tersebut diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, termasuk pasar ekspor dengan Filipina sebagai salah satu negara tujuan utama.

Dengan menerima fasilitas KITE Pembebasan, PT Arena Agro Andalan dapat memperoleh pembebasan bea masuk serta tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas impor bahan baku, bahan penolong, dan bahan pengemas yang digunakan dalam proses produksi untuk tujuan ekspor sesuai ketentuan kepabeanan.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Agus Yulianto, mengatakan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengembangkan kapasitas produksi.

“Fasilitas KITE Pembebasan merupakan salah satu bentuk dukungan Bea Cukai terhadap industri dalam negeri yang berorientasi ekspor. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk di pasar internasional,” ujar Agus.

Penerimaan fasilitas tersebut sejalan dengan rencana pengembangan PT Arena Agro Andalan.