Pabrik Produksi Bahan Peledak di Rusia Meledak, 3 Orang Tewas

jpnn.com - RUSIA - Pabrik produksi bahan peledak Avangard di Kota Sterlitamak, Rusia, meledak. Kepala Wilayah Bashkortostan, Radii Khabirov pada Sabtu, mengatakan bahwa tiga orang tewas dalam ledakan di pabrik produksi bahan peledak Avangard di Kota Sterlitamak, tersebut.

"Avangard di Sterlitamak, lokasi insiden kemarin, adalah perusahaan dengan kondisi kerja khusus yang menangani bahan peledak. Akibat ledakan yang cukup kuat, satu bangunan hancur... Sayangnya, tiga orang yang semuanya perempuan tewas," kata Khabirov di Telegram.

Dia menambahkan bahwa tim penyelamat berhasil mengevakuasi seluruh korban dari reruntuhan pascaledakan.

Menurut dia, lima orang dirawat di rumah sakit dan pihak perusahaan akan memberikan bantuan kepada keluarga korban tewas.

"Di antara mereka ada satu gadis kelahiran 2002. Dua dari korban tewas perempuan meninggalkan anak-anak. Pihak perusahaan akan memberikan dukungan dan kompensasi yang diperlukan. Saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga korban," tulis Khabirov.

Dia pun membantah klaim adanya serangan drone menjadi penyebab insiden tersebut.

"Terkait perusahaan, masih dilakukan penyelidikan. Berbagai klaim menyebutkan bahwa itu serangan drone. Bukan, itu adalah ledakan, dan saat ini penyebabnya masih diselidiki oleh ahli forensik," katanya.

Khabirov menambahkan bahwa pabrik produksi bahan peledak tersebut sudah berusia tua, tetapi hingga kini dinilai masih menjalankan tugas penting bagi negara.