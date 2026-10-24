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Pabrik Sepatu di Lebak Tutup, 1.100 Karyawan Terdampak PHK

Pabrik Sepatu di Lebak Tutup, 1.100 Karyawan Terdampak PHK
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Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak, Rully Chaeruliyanto . ANTARA/Mansyur

jpnn.com - LEBAK - Pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) di Kabupaten Lebak, Banten, resmi tutup. Sekitar 1.100 karyawan PT PWI yang merupakan milik pengusaha Korea Selatan itu terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

‎"Mem-PHK terakhir pada Jumat (23/10), seiring masa kontrak sewa gedung habis dan tidak diperpanjang," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak Rully Chaeruliyanto di Lebak, Sabtu (24/10).

‎Pabrik sepatu di Kabupaten Lebak yang menyerap tenaga kerja 1.100 karyawan secara resmi tutup. ‎Berdasarkan informasi manajemen perusahaan, pabrik sepatu akan kembali beroperasi di daerah lain.

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‎Gelombang PHK karyawan dilakukan secara bertahap dari sejak akhir 2025 sampai Oktober 2026. ‎Perusahaan pabrik sepatu telah merumahkan sekitar 900 karyawan.

Kini, pemerintah daerah berupaya agar Lebak kembali menjadi daerah investasi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja hingga ribuan orang.

‎"Kami mengapresiasi PT PWI dapat menyelesaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK hingga tuntas dan tidak ada masalah," ujarnya.

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‎Sementara itu, Widi, seorang karyawan PT PWI yang di-PHK mengaku kini mengembangkan usaha yang menampung barang- barang bekas atau rongsokan agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

‎"Kami di-PHK Tahun 2025 dan uang pesangon dari perusahaan pabrik sepatu digunakan modal untuk usaha menampung barang bekas dan kini masih bertahan," katanya. (antara/jpnn)

Pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) di Kabupaten Lebak, Banten, resmi tutup. Sekitar 1.100 karyawan terdampak PHK.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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