Pabrik Sido Muncul Jadi Saksi Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas

Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Dr (HC) Irwan Hidayat dan Brand Ambassador Tolak Angin Sido Muncul Andy F. Noya dalam Dialog Interaktif Peran Produktivitas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Agrowisata Sido Muncul di Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Pabrik PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) di Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi saksi dimulainya Kick Off Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional (P3N) yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (10/11).

Acara tersebut juga diisi dengan Dialog Interaktif bertema Peran Produktivitas dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, yang turut dihadiri Brand Ambassador Tolak Angin Sido Muncul Andy F. Noya.

Direktur Sido Muncul Dr (HC) Irwan Hidayat menyatakan kebanggaannya karena pabrik Sido Muncul dipilih sebagai lokasi peluncuran kegiatan nasional ini.

“Saya bangga dan berterima kasih bahwa Sido Muncul dipakai sebagai tempat dimulainya kick off ini. Kami merasa mendapat kehormatan,” ujarnya.

Irwan menjelaskan Sido Muncul terus berupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi mesin berkecepatan tinggi. Langkah itu dilakukan untuk menghemat listrik, ruang, dan sumber daya lainnya.

“Kami mulai menerapkan sistem otomatisasi dalam berbagai proses seperti seal, dosing, cartoning, hingga counting. Otomatisasi ini adalah persiapan untuk masa depan sekaligus menghindari kesalahan dalam produksi,” tuturnya.

Meski demikian, Irwan menegaskan bahwa penerapan teknologi tidak berarti mengurangi tenaga kerja. Justru menurutnya, teknologi adalah bagian untuk menghadapi masa depan.

“Kami tidak pernah mengurangi jumlah karyawan. Justru kami mempersiapkan diri menghadapi masa depan, ketika mencari tenaga kerja berkualitas akan semakin sulit. SDM yang bahagia adalah kunci produktivitas,” katanya.

Sido Muncul menjadi lokasi Kick Off Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional, Irwan Hidayat: SDM bahagia membuat produktivitas unggul.

