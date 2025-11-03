menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pabrik Tekstil di Bandung Terbakar, Polisi Selidiki Penyebabnya

Pabrik Tekstil di Bandung Terbakar, Polisi Selidiki Penyebabnya

Pabrik Tekstil di Bandung Terbakar, Polisi Selidiki Penyebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim gabungan berupaya memadamkan api yang membakar area pabrik di Cikancung, Kabupaten Bandung, pada Minggu malam (2/11) (ANTARA/Ilham Nugraha)

jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran besar melanda pabrik tekstil PT Mastex Jaya Lestari, di Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, pada Minggu (2/11).

Polda Jawa Barat tengah menyelidiki penyebab kebakaran.

"Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian masih di lokasi untuk menangani sepenuhnya. Untuk penyebab pasti dan kerugian materil masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut," tutur Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan saksi sempat melihat munculnya percikan api di bagian atas blower sekitar pukul 15.30 WIB.

Percikan tersebut kemudian dengan cepat membesar dan menjalar ke atap pabrik.

Saksi sempat berusaha memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), namun upaya tersebut tidak berhasil mengendalikan kobaran api.

Baca Juga:

Hendra menambahkan pabrik tersebut memproduksi kain benang yang mudah terbakar membuat petugas cukup kesulitan dalam proses pemadaman.

Meskipun api cepat menjalar, Hendra memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.

PT Mastex Jaya Lestari, pabrik tekstil di Bandung terbakar. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI