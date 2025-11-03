Pabrik Tekstil di Bandung Terbakar, Polisi Selidiki Penyebabnya
jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran besar melanda pabrik tekstil PT Mastex Jaya Lestari, di Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, pada Minggu (2/11).
Polda Jawa Barat tengah menyelidiki penyebab kebakaran.
"Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian masih di lokasi untuk menangani sepenuhnya. Untuk penyebab pasti dan kerugian materil masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut," tutur Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan kepada wartawan.
Dia mengungkapkan saksi sempat melihat munculnya percikan api di bagian atas blower sekitar pukul 15.30 WIB.
Percikan tersebut kemudian dengan cepat membesar dan menjalar ke atap pabrik.
Saksi sempat berusaha memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), namun upaya tersebut tidak berhasil mengendalikan kobaran api.
Hendra menambahkan pabrik tersebut memproduksi kain benang yang mudah terbakar membuat petugas cukup kesulitan dalam proses pemadaman.
Meskipun api cepat menjalar, Hendra memastikan tidak ada korban dalam kejadian ini.
PT Mastex Jaya Lestari, pabrik tekstil di Bandung terbakar. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dedi Mulyadi Minta Pemkot Bandung Tetap Kerja
- David Van Reybrouck: Tanpa KAA di Bandung, Mungkin Tidak Ada Uni Eropa
- David Van Reybrouck: Tanpa KAA di Bandung, Mungkin Tidak Ada Uni Eropa
- Diperiksa Kejari, Wakil Wali Kota Bandung Diberondong 28 Pertanyaan
- Farhan Respons Proses Hukum yang Seret Wakil Wali Kota Bandung
- Tegas, Kombes Budi Sartono Bakal Sikat Geng Motor yang Meresahkan di Kota Bandung