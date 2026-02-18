menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pacar Selvi Ternyata Maling, Harta Orang Tua Rp 400 Juta Dicuri

Pacar Selvi Ternyata Maling, Harta Orang Tua Rp 400 Juta Dicuri

Pacar Selvi Ternyata Maling, Harta Orang Tua Rp 400 Juta Dicuri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolsek Pademangan Kompol Imanuel Sinaga didampingi Kanit Reskrim AKP Muhaiyin Ikhsan serta Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Iptu Maryati Jonggi memperlihatkan barang bukti berupa uang dan perhiasan yang dicuri pelaku dari rumah kosong di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/2/2026). ANTARA/Mario Sofia Nasution

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkap kasus pencurian di Jalan Hidup Baru, RT 12 RW 04, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Pelaku pria berinisial FIM (24), yakni pacar sang anak yang membobol rumah kosong dan mencuri uang serta barang berharga milik korban bernama Candra Aryadinata dan anaknya Selvi (19) senilai Rp 400 juta.

“Kami menangkap pelaku ini dalam hanya beberapa jam setelah korban menyadari aksi pencurian rumah kosong ini,” kata Kapolsek Pademangan Kompol Imanuel Sinaga didampingi Kanit Reskrim AKP Muhaiyin Ikhsan, Rabu.

Baca Juga:

Menurut dia, pelaku tersebut merupakan pacar anak korban dan telah menjalani hubungan percintaan selama satu tahun dua bulan.

Pelaku diketahui sering berkunjung ke rumah korban dan mengetahui titik kamera pengintai yang ada di rumah tersebut.

Selain itu, pelaku juga sudah memiliki kunci rumah korban sejak sebulan sebelum kejadian tersebut, sehingga pada hari H, pelaku dapat melakukan tindak pidana itu sendirian.

Baca Juga:

“Aksi pencurian ini sudah direncanakan oleh pelaku dan dirinya menjalankan aksi saat rumah kosong karena korban berada di toko katering yang berada 100 meter dari rumah korban,” ujar Imanuel.

Dia menjelaskan pencurian itu terjadi pada Selasa (10/2) siang, saat rumah korban kosong.

Pencurian ini terjadi di siang hari. Si maling ternyata pacara Selvi, anak dari korban. Harta orang tuanya Rp 400 juta digasak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co