Pacific Garden Puri Catat Penjualan Phase 1 Tembus 50 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki lima bulan menjelang target serah terima tahap pertama Cluster Damar pada akhir Desember 2026, pembangunan Pacific Garden Puri di Meruya Selatan, Jakarta Barat, terus berjalan.

Hingga Agustus 2026, penjualan Phase 1 telah mencapai sekitar 50 persen, dengan sebanyak 180 unit rumah dua dan tiga lantai yang disiapkan untuk tahun ini.

Perkembangan tersebut menandai fase penting bagi Pacific Garden Puri, seiring kawasan mulai mendekati tahap penyelesaian dan persiapan menuju serah terima kepada konsumen.

Baca Juga: Family Weekend di Pacific Garden Puri Hadirkan Aktivitas Seru untuk Anak

Pengembang memastikan proses pembangunan terus dikawal dengan mengedepankan komitmen On Time & On Quality, yakni menjaga ketepatan waktu pembangunan sekaligus kualitas pekerjaan.

Vice President Pacific Garden Group Suherman Tjoe mengatakan kepastian terhadap progres pembangunan menjadi bagian penting dari komitmen pengembang kepada konsumen.

"Bagi kami, membangun kawasan bukan hanya tentang menyelesaikan rumah, tetapi juga memberikan kepastian kepada konsumen. Karena itu, pembangunan Phase 1 terus kami kawal agar target penyelesaian dan kualitas dapat berjalan bersama," ujar Suherman.

Baca Juga: Danantara Housing Expo 2026 Dorong Akses Hunian Terjangkau bagi Milenial

Seiring pembangunan kawasan memasuki tahap penting, Pacific Garden Puri juga mulai memperkenalkan pengalaman lingkungan hunian kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas yang melibatkan keluarga, salah satunya melalui A Weekend at Home, festival keluarga yang berlangsung pada 1417 Agustus 2026 di Marketing Gallery Pacific Garden Puri.

Kegiatan tersebut menghadirkan beragam aktivitas kreatif, lifestyle, kuliner, permainan, dan hiburan keluarga. Sejumlah aktivitas kreatif antara lain Haircomb Decoration, Sunglasses Decoration, Free Face Painting, Umbrella Painting, Mirror Decoration dan Canvas Painting.