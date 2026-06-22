Pacific Paint Serahkan BYD ATTO 1 kepada Pemenang Program Promo HEBAT Slank

jpnn.com, BENGKULU - Pacific Paint secara resmi menyerahkan hadiah utama berupa 1 unit mobil BYD ATTO 1 kepada pemenang Program Promo HEBAT Slank bernama M. Nasir yang berasal dari Bengkulu.

Penyerahan hadiah ini merupakan bentuk apresiasi Pacific Paint kepada para pelanggan setia yang telah berpartisipasi dan mendukung produk-produk Pacific Paint selama periode program berlangsung.

Program Promo HEBAT Slank merupakan salah satu program loyalitas terbesar Pacific Paint yang menghadirkan berbagai hadiah menarik bagi konsumen di seluruh Indonesia.

Melalui program ini, Pacific Paint tidak hanya memberikan nilai tambah kepada pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan para pengguna produk yang telah mempercayakan kebutuhan cat dan pelapis bangunan mereka kepada Pacific Paint.

Pemenang hadiah utama mobil BYD ATTO 1 berhasil terpilih melalui mekanisme pengundian yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan program. Momen penyerahan hadiah di Bengkulu menjadi bukti nyata komitmen Pacific Paint dalam mewujudkan setiap hadiah yang dijanjikan kepada para pelanggan.

“Program HEBAT Slank kami hadir sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia Pacific Paint di seluruh Indonesia. Kami sangat senang dapat menyerahkan langsung hadiah utama berupa mobil BYD ATTO 1 kepada pemenang di Bengkulu. Semoga hadiah ini membawa kebahagiaan dan menjadi pengalaman yang berkesan bagi pemenang serta menginspirasi masyarakat untuk terus berkarya bersama Pacific Paint,” ujar Tan Caroline, Head of Marketing Pacific Paint.

Lebih lanjut, Tan Caroline menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap Program Promo HEBAT Slank menunjukkan tingginya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk Pacific Paint.

"Ke depan, Pacific Paint akan terus menghadirkan berbagai inovasi produk dan program menarik yang memberikan manfaat lebih bagi pelanggan," ujar dia.