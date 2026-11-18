jpnn.com, JAKARTA - Pacific Palace Hotel Batam menawarkan promo menginap spesial sepanjang November 2026 dengan harga kamar mulai Rp688 ribu per malam, termasuk fasilitas sarapan.

Program bertajuk Special November Room Promo ini berlangsung pada 1–30 November 2026. Penawaran tersebut menyasar masyarakat Batam dan wisatawan yang membutuhkan akomodasi nyaman dengan harga kompetitif.

Ada dua pilihan kamar yang ditawarkan. Cabin Room dibanderol Rp688.000 per malam, sedangkan Deluxe Room tersedia dengan harga Rp788.000 per malam.

General Manager Pacific Palace Hotel, Lusy, mengatakan promo tersebut dihadirkan untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap di hotel.

“Melalui Special November Room Promo ini, kami ingin memberikan pilihan menginap yang lebih bernilai bagi masyarakat Batam maupun wisatawan yang berkunjung. Kami berharap penawaran ini dapat menjadi alternatif bagi tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap nyaman dengan harga kompetitif,” ujar Lusy dalam keterangannya, Rabu (18/11).

Menurut dia, kedua tipe kamar tersebut sudah termasuk sarapan sehingga memberikan kemudahan bagi tamu selama menginap.

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“Kami menghadirkan dua pilihan tipe kamar, yakni Cabin Room dan Deluxe Room. Keduanya sudah termasuk breakfast, sehingga tamu bisa menyesuaikan pilihan kamar dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing,” katanya.

Promo ini dapat dimanfaatkan wisatawan yang datang ke Batam untuk perjalanan bisnis, liburan singkat, maupun kebutuhan akomodasi lainnya.