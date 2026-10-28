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Pacu Ekonomi Grobogan, Bea Cukai Terbitkan Izin Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini

Pacu Ekonomi Grobogan, Bea Cukai Terbitkan Izin Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
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Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Agus Yulianto (enam dari kiri) secara simbolis menyerahkan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Harmoni Cahaya Indonesia, Senin (19/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GROBOGAN - Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menerbitkan izin fasilitas kawasan berikat untuk PT Harmoni Cahaya Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Grobogan, Senin (19/10).

Komoditas utama perusahaan ini adalah pohon Natal buatan (artificial Christmas tree) dengan orientasi ekspor ke Amerika Serikat.

Fasilitas kawasan berikat merupakan salah satu langkah strategis Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dalam menjalankan perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance.

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Melalui fasilitas ini, perusahaan mendapatkan kepastian hukum serta efisiensi fiskal berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor bahan baku yang diolah untuk tujuan ekspor.

“Kehadiran fasilitas ini kami harapkan mampu memangkas biaya logistik, mempercepat proses bisnis, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional,” ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Agus Yulianto dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Kehadiran PT Harmoni Cahaya Indonesia di Kabupaten Grobogan membawa dampak ekonomi yang sangat besar bagi wilayah sekitar.

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Pada tahap awal, di tahun 2026, nilai investasi perusahaan ini tercatat mencapai Rp528.950.000.000 dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp696.054.094.840 pada 2030.

Selain menyuntikkan modal investasi yang signifikan, operasional perusahaan ini juga berdampak langsung pada pemulihan dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

Bea Cukai memacu ekonomi Grobogan dengan menerbitkan izin fasilitas kawasan berikat untuk PT Harmoni Cahaya Indonesia

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