Pacu Jalur 2025: Raga Bhayangkara Polda Riau Juara, Menang Dramatis dari Lantamal Dumai
jpnn.com, KUANSING - Tim Raga Bhayangkara Polda Riau berhasil mencatat kemenangan dramatis pada babak final Pacu Jalur kategori eksibisi di Tepian Narosa, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi (Kuansing), Sabtu (23/8/2025).
Tim kebanggaan Polda Riau itu berhasil mengalahkan jalur milik Lantamal Dumai (TNI AL) dalam perlombaan ketat yang sempat membuat mereka tertinggal di awal pacuan.
Pada putaran pertama, Jalur Raga Bhayangkara dengan mantap mengalahkan jalur dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Indragiri Hulu (Inhu). L
Di putaran kedua, mereka kembali tampil meyakinkan dengan menyingkirkan tim Satpol PP.
Namun ujian sesungguhnya datang di partai puncak melawan jalur Lantamal Dumai. Sejak awal, Lantamal Dumai sempat unggul tipis dan membuat Jalur Raga Bhayangkara berada dalam tekanan.
Sorak-sorai penonton semakin riuh ketika kedua jalur saling kejar-mengejar di lintasan.
Dengan kekompakan dan semangat pantang menyerah, Jalur Raga Bhayangkara akhirnya berhasil membalikkan keadaan di pertengahan pacuan.
Mereka menutup jalur lomba dengan keunggulan tipis namun meyakinkan, sekaligus memastikan gelar juara 1 kategori eksibisi Pacu Jalur 2025.
Tim Raga Bhayangkara kebanggaan Polda Riau mengalahkan jalur milik Lantamal Dumai (TNI AL) dalam perlombaan Pacu Jalur 2025 di Kuansing.
