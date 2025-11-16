menu
Pacu Jawi Masih Jadi Daya Tarik di Tanah Datar

Pacu Jawi Masih Jadi Daya Tarik di Tanah Datar

Pacu Jawi Masih Jadi Daya Tarik di Tanah Datar
Pacu Jawi di sawah kawasan Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat pada Sabtu (15/11). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, TANAH DATAR - Pacu Jawi ternyata masih menjadi daya tarik dari kawasan Tanah Datar, Sumatera Barat untuk mendatangkan wisatawan.

Tidak hanya wisatawan lokal, banyak turis mancanegara yang terus berdatangan untuk menyaksikan Pacu Jawi.

Hal tersebut terbukti dalam acara Pacu Jawi yang diadakan di Sawah Kuniak, Nagari Tabel, Kecamatan Pariangan, Tanah Datar pada Sabtu (15/11).

Sejumlah wisatawan asing tampak datang untuk menyaksikan dan memotret Pacu Jawi. Beberapa di antaranya membawa kamera profesional untuk mengabadikan momen balapan sapi tersebut.

Para pelancong pun terlihat menikmati momen demi momen yang terjadi di sawah arena Pacu Jawi berlangsung. Tidak sedikit dari rombongan yang terkena lumpur sawah hingga membuat pakaian kotor.

Selain menyaksikan Pacu Jawi, para turis juga menikmati berbagai makanan dan minuman khas yang dijual masyarakat sekitar. Dalam setiap alek alias perhelatan Pacu Jawi, warga memang menjual berbagai makanan tradisional yang unik dan mulai jarang ditemui.

