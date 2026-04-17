Pacu Produktivitas Sawit, PalmCo Uji Serangga Penyerbuk Unggul Asal Tanzania

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo terus berupaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional melalui pendekatan berbasis riset.

“Salah satunya ditempuh melalui uji pemanfaatan serangga penyerbuk unggul asal Tanzania," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa, dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan program itu diimplementasikan di Kebun Marihat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, sebagai lokasi percontohan.

“Inisiatif ini diharapkan mampu menjawab tantangan klasik dalam budidaya sawit, terutama terkait kualitas pembentukan buah atau fruit set yang selama ini kerap tidak optimal,” jelas Jatmiko.

Menurut Jatmiko, efisiensi menjadi tuntutan di tengah kompetisi industri sawit global yang makin ketat.

Pendekatan berbasis inovasi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada metode konvensional.

“Kondisi di lapangan menunjukkan penyerbukan alami tidak selalu berjalan optimal. Faktor cuaca dan keterbatasan populasi serangga penyerbuk lokal sering berdampak pada hasil produksi,” ucap Jatmiko.

Penyerbukan Alami Tingkatkan Efisiensi