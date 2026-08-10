Pada Momen Hari Ulang Tahun AHY, Nurdiansyah Alasta Mantapkan Langkah Siap Pimpin Demokrat Aceh
jpnn.com, JAKARTA - Nurdiansyah Alasta resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode 2026–2031, Senin (10/8/2026).
Pendaftaran tersebut berlangsung di Kantor DPD Partai Demokrat Aceh di Banda Aceh.
Berkas pencalonan Nurdiansyah diserahkan dan diterima langsung oleh anggota Steering Committee (SC) Musda ke-5 DPD Demokrat Aceh, Dalimi, bersama panitia pelaksana.
Menariknya, pendaftaran Nurdiansyah dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga jatuh pada 10 Agustus.
Seusai menyerahkan berkas, Nurdiansyah yang didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pidie, Teuku Syahwal menegaskan kesiapannya mengikuti seluruh tahapan Musda sekaligus menyampaikan komitmennya untuk membesarkan Partai Demokrat di Aceh.
"Saya masih terus bersemangat dalam politik. Apalagi untuk membesarkan Partai Demokrat di Aceh. Saya ingin terus berkontribusi bersama Partai Demokrat yang saya cintai ini,” ujar Nurdiansyah.
Nurdiansyah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat Aceh yang dinilainya tetap solid di berbagai tingkatan.
Menurutnya, Musda ke-5 menjadi momentum untuk memperkuat persatuan internal sekaligus membangun konsolidasi menghadapi agenda politik ke depan.
Nurdiansyah Alasta resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode 2026–2031, Senin (10/8/2026).
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